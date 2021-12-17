.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار

  • الخط
الفتاة التركية

خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار

قالت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفزت فتاة تركية تحت القطار في محاولة منها للانتحار في محطة المترو بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي.

وأضافت أن الفتاة خرجت من تحت القضبان مشياً على الأقدام بعد أن تجاوزت أطناناً من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.

وتابعت أن الفرق الطبية نقلت الفتاة إلى المشفى لتلقي العلاح كإجراء احترازي من قبل الفرق الطبية بعد إصابتها بخدوش طفيفة وحالتها جديدة.

ويذكر أن المرأة تعاني من مشاكل نفسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
اكتشف المزيد