خرجت سليمة.. الكاميرا تسجل قفزة الانتحار المرعبة تحت عجلات القطار

قفزت فتاة تركية تحت القطار في محاولة منها للانتحار في محطة المترو بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي.

#شاهد فتاة تلقي بنفسها أمام عجلات المترو في محطة شيشلي في إسطنبول، وتنجو دون خدش واحد. pic.twitter.com/8JoOg4sOvf — تركيا اليوم (@TurkeyToday3) December 16, 2021

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وأضافت أن الفتاة خرجت من تحت القضبان مشياً على الأقدام بعد أن تجاوزت أطناناً من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.

وتابعت أن الفرق الطبية نقلت الفتاة إلى المشفى لتلقي العلاح كإجراء احترازي من قبل الفرق الطبية بعد إصابتها بخدوش طفيفة وحالتها جديدة.

ويذكر أن المرأة تعاني من مشاكل نفسية.