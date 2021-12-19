البعد الآخر.. انتخابات ليبيا بعد 10 أعوام

بعد عشرة أعوام من الفوضى وقبلها أربعون عاما من حكم معمر القذافي، وصلت ليبيا إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستحل في أجواء ضبابية.

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فيما يأمل البعض أن يحمل تحريك العملية السياسية نتائج إيجابية للملف الليبي، إلا أن كثيرا من المحللين يرون أن "الستاتيكو" المعقد لن يصل إلى حل بمجرد انتخاب رئيس جديد.

في السياق، كتبت مجلة "فورين بوليسي"، أن الانتخابات المتسارعة في ليبيا لن تجلب السلام وهاجس الأمم المتحدة بالعملية الانتخابية، يُغلّب الصراع على الاستقرار.

إلى ذلك، يناقش برنامج "البعد الآخر" هذا الموضوع مع بن فيشمان، مؤلف كتاب شمال إفريقيا في مرحلة التحول وعضو مجلس الأمن القومي الأميركي في الفترة 2009-2013، والسفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.