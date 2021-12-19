شاهد "الشيف نصرت" رشّاش الملح يزور والديه بعد غياب طال عامين

أحد مقاطع الفيديو المنتشرة اليوم بمواقع التواصل، واحد عن لقاء تم السبت بعد غياب طال عامين بين "نصرت غوكشيه" مؤسس شبكة مطاعم Nusr- Et حول العالم، والشهير بطريقة رشّه للملح على لحوم يقدمها لزبائنه، وبين والديه المقيمين في مدينة Erzurum حيث ولد قبل 38 سنة، وهي عاصمة مقاطعة لها الاسم نفسه بأقصى الشمال الشرقي التركي، وتبعد في ولاية الأناضول أكثر من 1200 كيلومتر عن اسطنبول.

وبحسب ترجمات لما ورد عن اللقاء في وسائل إعلام تركية، فإن أول ما فعله الابن العائد إلى مسقط رأسه بعد غياب طويل، ولقائه بوالديه فاطمة وفايق، هو تصوير فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وقام ببثه في Instagram المكتظ بأكثر من 40 مليون متابع، وفيه يظهر Nusret Gökçe مميّزا لوالدته أكثر من أبيه بوضوح مشهود، حيث عانقها بحرارة وقبّل يدها، وجلس في صالون البيت إلى جانبها. أما الأب، فلا يظهر في الفيديو إلا بلمحة عابرة.

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نصرت غوكشيه أو "الشيف نصرت" كما يسمونه، هو تركي كردي، قلة تعرف كم له من أبناء ومن هي زوجته، لأنه يتعمد إبعاد حياته الخاصة عن عمله، لكنه اشتهر حين فتح أول محل له في 2010 باسطنبول وبتعامله مع الملح واللحم وإعداد الشرائح بأسلوب خاص، جعل وسائل الإعلام تتحدث عنه، خصوصا بعد افتتاحه في 2012 فرعا بدبي، تلاه آخر بعد عام في أبوظبي، ومن وقتها بدأ يجذب مشاهير السياسة والفن والرياضة والمجتمع إلى المطعم المصنف كواحد من الأغلى سعراً في العالم.

بعدها مضى رشاش الملح الشهير إلى السعودية، فافتتح مطعمين في جدة والرياض، ثم آخر في أنقرة، إضافة لمطعمين في "بودروم" ومدينة "مارماريس" السياحيتين بتركيا، ثم مطعم في جزيرة "ميكونوس" باليونان، وآخر في لندن، مع سلسلة في نيويورك ودالاس وبوسطن وميامي في الولايات المتحدة، وفقا لسيرته المتضمنة أن اسم المطعم Nusr- Et مكون من اسمه الأول، مضافا إليها كلمة Et التركية، ومعناها لحم.