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إكسبو 2020 دبي يعلق مؤقتاً بعض الفعاليات كإجراء وقائي

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People gather during the official Expo 2020 Christmas Tree Lighting ceremony in Dubai, UAE, on December 18, 2021. (Reuters)
من موقع إكسبو 2020 دبي

إكسبو 2020 دبي يعلق مؤقتاً بعض الفعاليات كإجراء وقائي

دبي - العربية.نت

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فيما يشهد إكسبو 2020 دبي زيادة في عدد الزوار، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة، أعلنت إدارة أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة في الإمارات، تعليق بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين بشكل مؤقت مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين كإجراء وقائي قصير الأجل، تزامنا مع انتشار متحور كورونا "أوميكرون" في عدد من دول العالم.

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وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الإثنين.

كما تم زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

من إكسبو 2020
من إكسبو 2020

ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة بالإضافة يطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

فيروس غير عادي

يذكر أن العالم الأميركي البارز، أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، حذر من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وأضاف فاوتشي لشبكة "سي إن إن"، أن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمناً و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

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