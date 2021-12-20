حريق خيمة بالأردن يقتل 4 من عائلة واحدة

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، بوفاة أربعة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية، بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت"، إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية.

كما أضاف أن المتوفين هم أب وأم وطفلاهما إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وتابع أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي.

إلى ذلك، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.