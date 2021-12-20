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لص سيئ الحظ.. سرق سيارة من بداخلها أصابوه بالذعر!

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الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية

لص سيئ الحظ.. سرق سيارة من بداخلها أصابوه بالذعر!

دبي - العربية.نت

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فوجي لص سيئ الحظ بـ3 أطفال داخل مركبة سرقها في مدينة إربد بالأردن، وحال تحركه بها أصيب بالذعر ما شتت انتباهه وتسبب بحادث سير.

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في التفاصيل، ذهب مواطن أردني برفقة 3 من أطفاله إلى سوق للخضراوات، وترجل منها لشراء بعض الاحتياجات، وما إن توقفت المركبة ونزل الأب منها، حتى استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان.

بعد ثوانٍ بدأ الأطفال بالصراخ، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال جميعا.

من جهتها، ألقت الشرطة القبض على اللص بعد إصابته، وجرى فتح تحقيق بالحادث.

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