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كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة

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كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة

تم العثور على الرضيعة بجوار مجموعة من الجراء، دون إصابات والحبل السري ملتصق بها

دبي - العربية.نت

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بعد أن تركت في حقل وسط طقس بارد، شاء القدر أن تعثر كلبة وجراؤها على مولودة جديدة مرمية فاحتضنوها طوال الليل، ما أبقاها دافئة ونجت من موت محتم.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية عن مصادر محلية في الهند أن "السكان المحليين في مقاطعة تشاتيسجاره يزعمون أن شخصا ما ترك الطفلة حديثة الولادة في الحقل أثناء الليل عارية، وما زال الحبل السري ملتصقا بها، لافتين إلى أنه تم العثور على الرضيعة بواسطة كلبة احتضنتها طوال الليل مع جرائها الصغيرة".

وكشف الممثل المحلي مونالال باتيل أنه عثر على المولود الجديد، بعد أن خرج لأداء الأعمال المنزلية اليومية، مضيفا: "في الساعة 11 صباحا، رأينا أن هناك طفلة حديثة الولادة تبكي وترقد بجانب الجراء في قريتنا.. أصابنا الذعر وأبلغنا دائرة الصحة قبل نقل المولودة إلى المستشفى لمزيد من الفحص".

وفي حديثه عن هذه الواقعة، قال أحد السكان المحليين: "ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة. عادة تنخفض درجة الحرارة في الليل، وهذا هو شهر ديسمبر. يجب أن أقول إن ذلك من حسن حظها"، وفق ما ذكرت "دايلي ستار".

وبحسب الصحيفة، فقد تم العثور على الرضيعة بجوار مجموعة من الجراء، دون إصابات، وتم اكتشافها بعد أن سمع السكان المحليون بكاءها، وفق ما زعم.

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وأبلغ السكان المحليون البانشايات، وهي هيئة حكومية محلية، التي اتصلت بدورها بالشرطة ونقلت الطفلة إلى مشروع "Child Line" بعد فحصها من قبل الأطباء في مستشفى محلي ومنذ ذلك الحين تم تسميتها "Akanksha".

وقال أحد السكان المحليين إنها "معجزة" أن الرضيعة نجت من الليل، حيث يمكن أن تكون الكلاب الضالة شريرة.

وأضاف: "إنهم ليسوا آباء، إنهم مجرمون، إنها معجزة فقط أن نجد مولودا جديدا على قيد الحياة بينما الكلاب الضالة تتربص بين الحين والآخر في جوف الليل".

هذا وتجري الشرطة تحقيقاتها، حيث يبحث الضباط عن والدي الفتاة.

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