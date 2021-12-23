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سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر

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شنق - تعبيرية
"تعبيرية"

سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر

الأب القاتل أراد أيضاً التخلص من أبيه إلا أن الجيران أنقذوه

القاهرة -العربية.نت 

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في جريمة مأساوية هزت مدينة المحلة بمحافظة الغربية شمال مصر، قتل طبيب بشري والدته خنقا بسبب خلافات أسرية.

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في التفاصيل، تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغاً بوفاة سيدة تُدعى "م. ن"، وتبلغ من العمر 59 سنة.

ووفق التحقيقات، فإن الضحية وهي ربة منزل، قتلت خنقاً على يد ابنها "م. ب"، البالغ من العمر 39 عاماً ويعمل طبيبا بشريا، بسبب مشاكل عائلية.

وكشفت أيضاً أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية ويهذي بكلمات غير مفهومة، وكان دائم الاعتداء على والديه.

فيما قال شاهدا عيان لـ"العربية.نت "، إن القاتل سحل والدته وقام بخنقها، فسمع الجيران صراخها، وحين وصلوا مكانها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأبوه أيضاً

وأضافوا أيضاً أن المتهم حاول الاعتداء على والدد وطارده بسكين أيضا، إلا أن الناس تمكنوا من شل حركته والسيطرة عليه وإنقاذ الأب من الموت.

وتابعوا أنهما تمكنا من تقييد أيدي القاتل وتكبيله حتى وصلت الشرطة، ألقت القبض عليه.

يشار إلى أن السلطات المختصة قامت بنقل جثة الأم لمستشفى المحلة العام، فينا تولت النيابة التحقيق بالجريمة.

كما أمرت النيابة المباحث بالكشف عن ملابسات الحادث بعد بتشريح جثة الأم والتصريح بدفنها.

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