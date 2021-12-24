زوجة ماكرون تقاضي مروجي شائعة أنها "متحولة جنسياً"

بعدما زادت الشائعة عن حدها، بدأت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، اتخاذ إجراءات قانونية بعد انتشار مزاعم بأنها متحولة جنسيا، حسب ما أعلن محاميها.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي جان إينوتشي، أن "الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد بدأت بعد أن اكتسبت الادعاءات الكاذبة قوة دافعة جديدة في أعقاب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر".

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ولم يذكر إينوتشي أسماء من تجري ملاحقتهم، كما لم يحدد ما إذا كانت الشكوى مقدمة أمام محكمة مدنية أم جنائية.

وكان أشخاص ينتمون لليمين المتطرف، هاجموا بريجيت ماكرون (68 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف مقالا عن "لغز بريجيت ماكرون".

وتشير الشائعات المزعومة إلى أنها وُلدت ذكرا باسم جون ميشيل ترونيو. وترونيو هو اسم بريجيت ماكرون قبل زواجها.

تأتي الهجمات على بريجيت في الوقت الذي يستعد فيه ماكرون لإعادة انتخابه في إبريل، رغم أنه لم يعلن رسميا عن خوضه الانتخابات.