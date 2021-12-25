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الذاكرة السياسية.. ناجح إبراهيم يتحدث عن تجربة المراجعات الفكرية

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الذاكرة السياسية.. ناجح إبراهيم يتحدث عن تجربة المراجعات الفكرية

دبي - العربية.نت

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في الحلقة الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يستكمل الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم الحديث عن تجربة المراجعات الفكرية والدينية لأفكار الجماعة الإسلامية والتي أنتجت مبادرة نبذ العنف.

ناجح إبراهيم قاد الناحية الفكرية من المبادرة والشيخ كرم زهدي الناحية الإدارية.

إبراهيم قال: قبل المبادرة كنا نقرأ النص قراءة خاطئة والواقع بطريقة مغلوطة، وهذا الأمر تبدل لاحقا. الرئيس المصري حسني مبارك وافق على المبادرة وأفرج عن الاف السجناء على مدى خمس سنوات. ناجح إبراهيم كان توقع سلفا فشل الإخوان في السلطة لأن هذا التنظيم لم يعرف كيف ينتقل من فقه الجماعة إلى فقه الدولة. فالحركات الإسلامية تحكم بازدواجية الرئيس والمرشد كما هو الحال في النظام الإيراني.

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