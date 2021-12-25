الشرطة البريطانية تعتقل متسللا مسلحا بحدائق قصر وندسور

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص مسلح في حدائق قلعة وندسور، اليوم السبت.

وذكرت شرطة وادي التايمز أن الخرق الأمني وقع الساعة 8:30 صباح يوم عيد الميلاد، وأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما القادم من ساوثهامبتون قيد الاحتجاز.

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كما قالت ريبيكا ميرز، قائدة شرطة وادي التايمز "ألقي القبض على الشاب للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازته سلاحا هجوميا. ولا يزال رهن الاحتجاز في الوقت الحالي".

وأضافت "يمكننا أن نؤكد أن العمليات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الشخص المنطقة ولم يتمكن من دخول أية أبنية". وتم إبلاغ أفراد العائلة المالكة.

هذا وتقضي الملكة إليزابيث الثانية عطلة عيد الميلاد في قلعة وندسور، بعد قرارها عدم البقاء في قصر ساندرينغهام، شرق إنجلترا، حيث اعتادت قضاء موسم الأعياد مع العائلة.