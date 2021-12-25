بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا

تزامنا مع بداية تدخلها العسكري ضد فرنسا، لم تتردد ألمانيا يوم 10 أيار/مايو 1940 في الهجوم على كل من بلجيكا ولكسمبورغ وهولندا. وفي الأثناء، أسفر الهجوم الخاطف الألماني وتهديدات اللوفتفافه (Luftwaffe)، أي سلاح الجو الألماني، بتخريب المدن الهولندية عن استسلام أمستردام رسميا يوم 17 أيار/مايو 1940 أي بعد أسبوع واحد عن بداية العمليات القتالية.

إلى ذلك، وفرت بريطانيا، دون قصد، في وقت سابق من العام 1939 ذريعة لأدولف هتلر للتدخل بهولندا. فخلال مهمة استخباراتية، تمكن الألمان من الإيقاع بعدد من أفراد المخابرات البريطانية مثيرين بذلك حالة من القلق استوجبت قيام ونستون تشرشل بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.

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خطة لقتل هتلر

وتعود أطوار هذه الحادثة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 1939. فخلال تلك الفترة، نظّم عدد من أفراد الغيستابو (Gestapo)، أي الشرطة السرية الألمانية، بقيادة المسؤول والتر شلينبرغ (Walter Schellenberg) لقاء مع مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. وأثناء التحضيرات لهذا اللقاء، أوهم الألمان البريطانيين بأنهم عناصر منشقة عن النظام النازي وتحدّثوا عن رغبتهم في تقديم معلومات للبريطانيين مؤكدين على وجود حالة من الغضب وسعي لإسقاط نظام هتلر في صفوف الجيش الألماني بسبب الخسائر الجسيمة التي خلّفها التدخل العسكري ضد بولندا مطلع شهر أيلول/سبتمبر 1939.

وخلال هذا اللقاء الذي كان من المقرر أن يجرى يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1939 بمدينة فينلو (Venlo) الهولندية، تحدّث الوفد الألماني عن استعداده لاغتيال هتلر مطالبا البريطانيين بمد يد العون لهم للقيام بذلك وإنهاء حالة الحرب بأوروبا.

ذريعة لغزو هولندا

بأوامر من قائد فرقة الأس أس (SS) هنريش هملر (Heinrich Himmler)، أقدم عملاء ألمان على التسلل للأراضي الهولندية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 1939. وقبيل فترة وجيزة من اللقاء الذي كان سيجرى بين الألمان والبريطانيين بأحد مقاهي فينلو، أقدم العملاء الألمان على محاصرة وفد المخابرات البريطاني، المتكون من عنصرين، ونجحوا في اعتقال أفراده تحت تهديد السلاح.

وخلال هذه العملية، لم يتردد الألمان في إطلاق النار على العميل بالمخابرات الهولندية ديرك كلوب (Dirk Klop) وأردوه قتيلا.

لاحقا، نقل العميلان البريطانيان نحو ألمانيا. وتحت وطأة التعذيب، قدّم الرجلان أسماء مجموعة من الأشخاص الذين كانوا على تواصل بالمخابرات البريطانية بكل من تشيكوسلوفاكيا وبولندا. وقد أدت هذه المعلومات لاحقا لموجة اعتقالات أطاحت بالعديد من المخبرين.

ببريطانيا، أثارت حادثة فينلو حالة من الاستياء دفعت بونستون تشرشل لإعادة هيكلة وتنظيم جهاز المخابرات. وبالجانب الألماني، وفرت هذه الحادثة ذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.