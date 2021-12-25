.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مهمة شديدة الخطورة.. ناسا تطلق أضخم تيلسكوب في التاريخ

  • الخط
جيمس ويب تلسكوب ناسا العملاق
جيمس ويب

مهمة شديدة الخطورة.. ناسا تطلق أضخم تيلسكوب في التاريخ

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم اليوم السبت في مهمة شديدة الخطورة لرصد الضوء من النجوم والمجرات الأولى والبحث في الكون بحثًا عن آثار للحياة.

إلى هذا، حلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا من غيانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية، على متن صاروخ أريان الأوروبي في سماء صباح عيد الميلاد.

وانطلق المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار نحو وجهته على بعد مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر)، أو أكثر من أربعة أضعاف ما وراء القمر.

وسيستغرق الوصول إلى هناك شهرًا وخمسة أشهر أخرى قبل أن تصبح عيون الأشعة تحت الحمراء جاهزة لبدء مسح الكون.

أولاً، يجب أن تتفتح مرآة التلسكوب الهائلة وغطاء الشمس؛ كانت مطوية بأسلوب الأوريغامي لتلائم مخروط مقدمة الصاروخ. خلاف ذلك، لن يكون المرصد قادرًا على النظر إلى الوراء في 13.7 مليار سنة كما كان متوقعًا، في غضون 100 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم للكون.
قال مدير ناسا بيل نيلسون في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيعطينا فهمًا أفضل لكوننا ومكاننا فيه: من نحن وما نحن عليه والبحث الأبدي".

لكنه حذر: "عندما تريد مكافأة كبيرة، عليك عادة أن تخاطر بشكل كبير".

فيما صمم جيمس ويب الذي طال انتظاره ليكون خليفة لتلسكوب هابل الفضائي القديم، وهو يحمل اسم مدير ناسا خلال الستينيات. دخلت وكالة ناسا في شراكة مع وكالات الفضاء الأوروبية والكندية لبناء وإطلاق التلسكوب الجديد الذي يبلغ وزنه 7 أطنان، ويعمل عليه آلاف الأشخاص من 29 دولة منذ تسعينيات القرن الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في زمن الجائحة.. هذه الخطوات تجعلك أكثر مرحاً في زمن الجائحة.. هذه الخطوات تجعلك أكثر مرحاً
تفاصيل جراحة ناجحة أجراها طبيب سعودي لجنين في رحم أمه تفاصيل جراحة ناجحة أجراها طبيب سعودي لجنين في رحم أمه
الأكثر قراءة
بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية
مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة
شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها
الليرة التركية تصدم صغار المستثمرين.. وزير المالية يعترف: لقد أُحرِقوا! الليرة التركية تصدم صغار المستثمرين.. وزير المالية يعترف: لقد أُحرِقوا!
مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا
قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا
قبل أن تذهب
نذر حرب وشيكة بين إيران وإسرائيل بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية
نذر حرب وشيكة بين إيران وإسرائيل بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية
اكتشف المزيد