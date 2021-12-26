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"غرق نواكشوط ".. مهمة خاصة تبحث في الأسباب والحلول

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مهمة خاصة نواكشوط

"غرق نواكشوط ".. مهمة خاصة تبحث في الأسباب والحلول

دبي - العربية.نت

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نواكشوط عاصمة موريتانيا مهددة بالغرق. من المسؤول؟ اكتشاف 22 ثغرة في الحاجز الرملي على ساحل المدينة. من يدمر الحاجز الفاصل بين المدينة والبحر؟ سكان العاصمة استشعروا الخطر المقبل إليهم من البحر، رغم انهماكهم في حياتهم اليومية.

ساهمت جهود رسمية بدعم صيني في تخفيف معاناة أكثر الأحياء تضررا من تسرب المياه الجوفية إلى السطح وتجمع مياه الأمطار الموسمية. لكن التدخل جاء متأخرا على ما يبدو.. حي سوكوجيم على مسافة دقائق من قلب المدينة أصبح مهجورا ومنشآته العمومية ودوره خراب تتطلب عودة سكانها المهاجرين إعادة تأسيسها من الصفر.

يعيش في نواكشوط أكثر من ثلث سكان موريتانيا، وهي تمثل مركز ثقل اقتصاد البلاد ما يعني أن غرقها، ولو جزئيا، يشكل تهديدا كبيرا للدولة، فهل هناك حل جذري وشامل لمواجهة الكارثة المحدقة؟ هذا ما ستجيب عنه حلقة "مهمة خاصة" لهذا الأسبوع.

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