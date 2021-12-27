أب يعطى طفلته 5 سنوات الكوكايين بدلا من الدواء.. ماذا حدث؟

ابتلعت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء أعطاها لها والدها بدلا من الدواء.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية الإثنين، فإن الأب الإيطالي قام بإعطائها الكوكايين، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواءً مدراً للبول.

مادة اعلانية

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية أن الطفلة التي تسمّمت عشية احتفالية الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا شمال شرق، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا.