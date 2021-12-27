شاهد لصا وجد علم تركيا بخزنة كان يسرقها فقبّله وتابع نهبها 

حدث الأسبوع الماضي في مدينة تبعد بالشمال الغربي التركي 150 كيلومترا عن اسطنبول، هي Bursa الممتدة محافظتها على بحر مرمرة، ما انبهر له كثيرون، وأكدته كاميرا للمراقبة الداخلية، صوّرت لصا وهو منهمك بالسطو على خزنة في محل تجاري تسلل اليه في منطقة Gemlik الصناعية.

فجأة وقعت يده على علم تركي وجده بين ما سحبه من نقود وأغراض ثمينة من الخزنة، فالتقطه وقبّله على السريع ورفعه الى جبينه، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة ما طالعته بموقع وكالة ihlas Habr Ajansi للأنباء، المضيفة بخبرها أن اللص تابع نهبه للخزنة بعد تقبيله للعلم، بحسب ما نرى بعد الثانية الخامسة من الفيديو المعروض، حتى أفرغ كل ما فيها، ثم خرج فارا في عتمة ليل الأحد الماضي من المنطقة.





مواقع التواصل ووسائل الاعلام التركية المحلية، اكتظت منذ السبت بخبر اللص الذي يبدو في الفيديو بأنه عشريني العمر، وبأن له خبرة على ما يبدو بتفريغ المحتويات التي يسطو عليها بسرعة، على حد ما ذكرت الشرطة التي فتحت تحقيقا بشأنه، وأعلنت أنها تطارده وتتفاءل باعتقاله.