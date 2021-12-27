.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد لصا وجد علم تركيا بخزنة كان يسرقها فقبّله وتابع نهبها 

  • الخط
بعد تقبيله للعلم، تابع نهبه للمحل
بعد تقبيله للعلم، تابع نهبه للمحل

شاهد لصا وجد علم تركيا بخزنة كان يسرقها فقبّله وتابع نهبها

فجأة وقعت يده على علم تركي وجده بين ما سحبه من نقود وأغراض ثمينة من الخزنة، فالتقطه وقبّله على السريع ورفعه الى جبينه

  لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

حدث الأسبوع الماضي في مدينة تبعد بالشمال الغربي التركي 150 كيلومترا عن اسطنبول، هي Bursa الممتدة محافظتها على بحر مرمرة، ما انبهر له كثيرون، وأكدته كاميرا للمراقبة الداخلية، صوّرت لصا وهو منهمك بالسطو على خزنة في محل تجاري تسلل اليه في منطقة Gemlik الصناعية.

فجأة وقعت يده على علم تركي وجده بين ما سحبه من نقود وأغراض ثمينة من الخزنة، فالتقطه وقبّله على السريع ورفعه الى جبينه، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة ما طالعته بموقع وكالة ihlas Habr Ajansi للأنباء، المضيفة بخبرها أن اللص تابع نهبه للخزنة بعد تقبيله للعلم، بحسب ما نرى بعد الثانية الخامسة من الفيديو المعروض، حتى أفرغ كل ما فيها، ثم خرج فارا في عتمة ليل الأحد الماضي من المنطقة.


مواقع التواصل ووسائل الاعلام التركية المحلية، اكتظت منذ السبت بخبر اللص الذي يبدو في الفيديو بأنه عشريني العمر، وبأن له خبرة على ما يبدو بتفريغ المحتويات التي يسطو عليها بسرعة، على حد ما ذكرت الشرطة التي فتحت تحقيقا بشأنه، وأعلنت أنها تطارده وتتفاءل باعتقاله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون "مدعي عام" يعمل بالذكاء الاصطناعي
طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021 طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد