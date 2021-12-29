.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية

  • الخط
تعبيرية

توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع إطلالة كل عام جديد، يعود مروجو التوقعات للظهور على الشاشات وعبر جميع المنصات، للتنبؤ بما سيحدث في الشهور القادمة، ورغم أن لا أحد يمكنه التوقع بما سيحدث مستقبلاً، فقد كذب المنجمون ولو صدقوا، إلا أن العالم يتداول هذه التوقعات من باب التسلية لا أكثر.

الصحة العالمية تحذر: أوميكرون مازال خطراً وهذه ميزاته صحة الصحة العالمية تحذر: أوميكرون مازال خطراً وهذه ميزاته

في هذا الشأن، كشفت البلغارية العمياء، بابا فانغا، عن توقعات جديدة لعام 2022، وقالت إن العلماء سوف يكتشفون فيروساً قاتلاً في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديداً في منطقة سيبيريا، مبينة أن الفيروس سيكون محتبساً ومتجمداً ولكن بسبب الاحتباس الحراري، سينتشر في الأرض مشكلاً تهديداً خطيراً للبشرية.

وقالت إن العالم سوف يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي، الذي سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب.

البلغارية العمياء
البلغارية العمياء

موجات مستمرة من الحرائق

كما أضافت أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

وتوقعت أيضاً انتشار الجراد في العالم، وستواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعض الأراضي للجفاف.

وفيما تحقق العديد من تنبؤات بابا فانغا، واسمها الكامل فانجيليا جوشتيروفا، لسنة 2021، منها تحور فيروس كورونا والصاروخ الصيني، إلا أن الكثير منها لم يتحقق، مثل ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لمرض السرطان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
تامر حسني يفجر مفاجأة.. تامر حسني يفجر مفاجأة.. "فكرة الاعتزال موجودة"
الأكثر قراءة
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
قبل أن تذهب
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
اكتشف المزيد