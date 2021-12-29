توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية

مع إطلالة كل عام جديد، يعود مروجو التوقعات للظهور على الشاشات وعبر جميع المنصات، للتنبؤ بما سيحدث في الشهور القادمة، ورغم أن لا أحد يمكنه التوقع بما سيحدث مستقبلاً، فقد كذب المنجمون ولو صدقوا، إلا أن العالم يتداول هذه التوقعات من باب التسلية لا أكثر.

في هذا الشأن، كشفت البلغارية العمياء، بابا فانغا، عن توقعات جديدة لعام 2022، وقالت إن العلماء سوف يكتشفون فيروساً قاتلاً في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديداً في منطقة سيبيريا، مبينة أن الفيروس سيكون محتبساً ومتجمداً ولكن بسبب الاحتباس الحراري، سينتشر في الأرض مشكلاً تهديداً خطيراً للبشرية.

مادة اعلانية

وقالت إن العالم سوف يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي، الذي سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب.

موجات مستمرة من الحرائق

كما أضافت أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

وتوقعت أيضاً انتشار الجراد في العالم، وستواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعض الأراضي للجفاف.

وفيما تحقق العديد من تنبؤات بابا فانغا، واسمها الكامل فانجيليا جوشتيروفا، لسنة 2021، منها تحور فيروس كورونا والصاروخ الصيني، إلا أن الكثير منها لم يتحقق، مثل ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لمرض السرطان.