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حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة

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محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)

حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة

دبي - العربية.نت

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تحاول إدارة نادي ليفربول علة ما يبدو الضغط على اللاعب المصري، محمد صلاح، للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، فقد كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن النجم المصري يُطالب إدارة ناديه براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فيما بدأ مسؤولو ليفربول في التحرك لتأمين بديل محتمل لصلاح، بحسب ما أفادت صحيفة "ميرور" إذ تسعى إدارة الريدز للتعاقد مع جارود بوين، جناح وست هام الإنجليزي.

وأضافت أن إدارة ليفربول تسعى من خلال هذه الخطوة للضغط على صلاح لإجباره على قبول عرض التجديد المُقدم له.

فيما يعتبر بوين أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الآونة الأخيرة، إذ تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 10 أخرى في 27 مباراة بكل البطولات، هذا الموسم.

وتمكن بوين من صناعة 3 أهداف لزملائه، أمس الثلاثاء، ساعد فيها فريقه للفوز على واتفورد بنتيجة 4-1.

يُذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً وصنع 9 أهداف خلال 18 مباراة.

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