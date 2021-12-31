مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن إقدام مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته.

وبعد إجراء معاينة من فريق من النيابة العامة، وتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربع، واستدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم في الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، تبين أن الزوج هو من دبر للجريمة.

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وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع "سم الفئران" لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل "حلة محشي" للعشاء له ولأولاده، إلا أنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد، ووضع السم في "أصابع المحشي"، قبل أن تقدم الزوجة المسكينة المحشي للأسرة بكاملها.

وتابع أنه عقب تناولهم وجبة المحشي الشهية، بدا التدهور الصحي يظهر على الزوجة والأولاد الثلاثة، وبدأ الألم يدب في أحشائهم، فأغلق الأب القاتل الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم يتألمون.

وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بـ"وفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي".

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في "قهوة" وكانت زوجته تساعده على المعيشة، إلا أنه كان يمر بضائقة مالية، مما دفعه للتفكير في جريمته والتخلص من أفراد أسرته، وبالتالي التخلص من الأعباء التي أثقلت على كاهله.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.