.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3

  • الخط
حلة محشي
تعبيرية

مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3

الأب اعترف بدس سم الفئران بالطعام الذي أعدته زوجته.. فماتت هي وأطفاله الثلاثة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن إقدام مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته.

وبعد إجراء معاينة من فريق من النيابة العامة، وتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربع، واستدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم في الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، تبين أن الزوج هو من دبر للجريمة.

تعبيرية
تعبيرية

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع "سم الفئران" لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل "حلة محشي" للعشاء له ولأولاده، إلا أنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد، ووضع السم في "أصابع المحشي"، قبل أن تقدم الزوجة المسكينة المحشي للأسرة بكاملها.

جريمة مروعة.. عراقي ينتحر بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً العراق العراق والكاظمي جريمة مروعة.. عراقي ينتحر بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً
مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة مصر مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة

وتابع أنه عقب تناولهم وجبة المحشي الشهية، بدا التدهور الصحي يظهر على الزوجة والأولاد الثلاثة، وبدأ الألم يدب في أحشائهم، فأغلق الأب القاتل الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم يتألمون.

وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بـ"وفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي".

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في "قهوة" وكانت زوجته تساعده على المعيشة، إلا أنه كان يمر بضائقة مالية، مما دفعه للتفكير في جريمته والتخلص من أفراد أسرته، وبالتالي التخلص من الأعباء التي أثقلت على كاهله.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل "تهديداً عالمياً"
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة "ارحمني يا وائل"
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم
قبل أن تذهب
ارتفاع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. وهذه الأسباب
ارتفاع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. وهذه الأسباب
اكتشف المزيد