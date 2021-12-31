.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام تجاوزوا 400

  • الخط
من الدمار الذي أحدثه الإعصار راي
2 صور

ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام تجاوزوا 400

"راي" هو الإعصار الخامس عشر والأكثر حصادا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى بالبلاد جراء الإعصار "راي" تجاوز 400، فيما طالب مسؤولون في بعض المقاطعات الشديدة التضرر بالمزيد من الإمدادات من الغذاء والمياه ومواد الإيواء بعد حوالي أسبوعين من بدء هبوب العاصفة.

و"راي" هو الإعصار الخامس عشر والأكثر حصادا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام.

من إعصار الفلبين المدمر
  • من إعصار الفلبين المدمر
  • من إعصار الفلبين المدمر
  • من إعصار الفلبين المدمر
  • من إعصار الفلبين المدمر
  • من إعصار الفلبين المدمر
5 صور
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر
من إعصار الفلبين المدمر

وقال ريكاردو جالاد، رئيس الوكالة الوطنية للكوارث، في مؤتمر صحافي، إن عدد الوفيات المسجل وصل إلى 405، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية.

حرائق الغابات تقضي على مئات المنازل في كولورادو الأميركية أميركا حرائق الغابات تقضي على مئات المنازل في كولورادو الأميركية

وقال إن 82 في عداد المفقودين إلى جانب إصابة 1147.

وقال جالاد إن أضرارا لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، ودُمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تعادل نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل "تهديداً عالمياً"
أسعار الذهب في 2022.. هذه أبرز التوقعات أسعار الذهب في 2022.. هذه أبرز التوقعات
الأكثر قراءة
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم
بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة "ارحمني يا وائل"
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام
قبل أن تذهب
مصادر ترجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران خلال أسابيع
مصادر ترجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران خلال أسابيع
اكتشف المزيد