ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام تجاوزوا 400

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى بالبلاد جراء الإعصار "راي" تجاوز 400، فيما طالب مسؤولون في بعض المقاطعات الشديدة التضرر بالمزيد من الإمدادات من الغذاء والمياه ومواد الإيواء بعد حوالي أسبوعين من بدء هبوب العاصفة.

و"راي" هو الإعصار الخامس عشر والأكثر حصادا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام.

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وقال ريكاردو جالاد، رئيس الوكالة الوطنية للكوارث، في مؤتمر صحافي، إن عدد الوفيات المسجل وصل إلى 405، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية.

وقال إن 82 في عداد المفقودين إلى جانب إصابة 1147.

وقال جالاد إن أضرارا لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، ودُمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تعادل نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار).