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فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل سقط ليلاً ببئر عميقة

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خلال عملية إنقاذ الطفل

فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل سقط ليلاً ببئر عميقة

فرق الإنقاذ استخدمت أسطوانات أوكسجين وأنزلت أنابيب داخل البئر لتزويد الطفل بالأوكسجين

دبي - العربية.نت

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تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، الجمعة، من إنقاذ طفل سقط ليلة أمس داخل بئر ارتوازية بعمق 35 متراً في منطقة تازة جنوبي محافظة كركوك.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنها تلقت بلاغاً بسقوط طفل داخل بئر ضيقة وسارعت فرق الإنقاذ لانتشاله، مشيرة إلى أن الطفل سالم وبصحة جيدة.

وكانت مديرية الدفاع المدني، أكدت في بيان عبر فيسبوك، أنها تمكنت من إنقاذ طفل تركماني مصاب بداء التوحد سقط ليلاً داخل بئر ارتوازية ضيقة بعمق 35 متراً في منطقة ناحية تازة جنوب محافظة كركوك.

وأضاف البيان بأن فرق الإنقاذ استخدمت أسطوانات أوكسجين وأنزلت أنابيب داخل البئر لتزويد الطفل بالأوكسجين، بالتزامن مع استخدام الحفارات ومعدات الإنقاذ الثقيلة.

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