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مع بداية عام جديد.. تخلص من هذه العادات لمسيرة ناجحة

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عام جديد سعيد 2022
تعبيرية

مع بداية عام جديد.. تخلص من هذه العادات لمسيرة ناجحة

ممارسات وسلوكيات يجب الإقلاع عنها لحياة ذات جودة عالية

العربية.نت - جمال نازي

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مع الاستعداد لاستقبال عام جديد، يهتم الكثيرون بمراجعة ما تم إنجازه في حياتهم وما يتمنون تحقيقه في السنة الجديدة. ويحتاج البعض إلى الاستفادة من نصائح الخبراء من أجل تعظيم النتائج والإنجازات.

يقدم موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائمة بالعادات السلبية، التي يجب الإقلاع عنها أو تجنب الوقوع فيها، لمن يرغبون في مزيد من النجاح في حياتهم والاستمتاع بجودة عالية في علاقاتهم وأعمالهم.

تعبيرية
تعبيرية

1. الأعذار

ينصح الخبراء بالإقلاع عن اختلاق الأعذار. ويوصون بأن يسعى الشخص ويجتهد لكي يصبح من الفائزين بدلًا من التكاسل والبحث عن مبررات لا تقدم ولا تؤخر، لعدم الأخذ بالمبادرة وتحقيق النجاح المنشود.

2. دور الضحية

يحذر الخبراء من لعب دور الضحية، ناصحين بأن المرء الذي يصبو إلى النجاح يحتاج إلى السيطرة على أفعاله ومواجهة تحديات الحياة وجهاً لوجه.

3. الشكوى من المشاكل

يرى الخبراء أن الشكوى من المشاكل ليس إلا مجرد مضيعة للوقت وإهدار للطاقة، وبدلاً من ذلك ينصحون باستثمار الوقت والطاقة في إيجاد الحلول للمشكلات.

4. طموح محدود

يقف الطموح المحدود كحائط سد أمام تحقيق المزيد من النجاح في الحياة. ينصح الخبراء بقبول كل التحديات وخوض التجارب بلا سقف محدد للطموحات مع الحفاظ في الوقت نفسه على نطاق منطقي للتطلعات تتناسب مع القدرات والعمل الدائم على زيادة المهارات والامكانيات.

تعبيرية
تعبيرية

5. الأهداف الكبرى

يوصي الخبراء بوضع أهداف وطموحات كبيرة دائمًا في قائمة المرء حتى يتمكن من العمل الجاد لتحقيقها.

6. الخوف

يستشهد الخبراء بالمقولة المأثورة التي يفيد معناها أنه إذا كان الشخص يخاف ويخشى أن يفشل، فإنه لن يتذوق أبدًا كيف سيكون طعم النجاح، مع النصح بضرورة أن تكون المغامرة محسوبة بدقة وأن يكون السعي لتنفيذها دون كلل أو ملل.

7. المراقبة

ومن بين النصائح المهمة التي يؤكد عليها الخبراء أن يتطلع الشخص للنماذج الناجحة لكي يحذو حذوها وتحفزه على تحقيق النجاح لكن بشرط عدم تضييع الوقت والجهد في المراقبة والمتابعة بدلًا من العمل والاجتهاد وتطوير النفس.

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8. النظرة التشاؤمية

إن التركيز على الجوانب السلبية من الحياة يهدر العمر ويعوق استمرار المسيرة لتحقيق الغايات، لذا يجب على المرء أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في كل ما يمر به وما يدور حوله وأن يستمد طاقة إيجابية لبلوغ ما يصبو إليه.

9. عدم الشعور بالامتنان

وأخيرًا وليس بآخر، يوصي الخبراء بتدريب الشخص لنفسه على التعبير عن الشكر، موضحين أن الشخص سيدرك أن هناك بعض السعادة في الامتنان بحد ذاته.

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