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أنكر إبادة مسلمي البوسنة.. ألمانيا تتراجع عن تكريم مؤرخ إسرائيلي 

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Bida Smajlovic, 64, a survivor of July 1995 massacre in Srebrenica prays by her husband's grave at a memorial center in Potocari, on March 24, 2016. AFP
من قبور ضحايا مجزرة سريبرينيتشا

أنكر إبادة مسلمي البوسنة.. ألمانيا تتراجع عن تكريم مؤرخ إسرائيلي

وزارة الخارجية سحبت ترشيح غدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني

برلين - أسوشييتد برس 

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تخلت الحكومة الألمانية عن خطط منح أعلى وسام شرف في البلاد لمؤرخ إسرائيلي وسط انتقادات لعمله حول الإبادة الجماعية للمسلمين في البوسنة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، أن وزارة الخارجية سحبت ترشيحها لغدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني.

ونشرت بوابة الأخبار البوسنية "كليكس دوت بي إيه" القرار لأول مرة، مستشهدة برسالة أرسلها مسؤولون ألمان إلى مؤرخ مقيم في ألمانيا.

وكان غرايف عضوا بلجنة دولية من المؤرخين نشروا في يونيو/ حزيران الماضي تقريرا مطولا جاء فيه أن قتل الآلاف من المسلمين في سريبرينيتشا عام 1995 لا يشكل إبادة جماعية.

التقرير الذي كلف زعيم صرب البوسنة المتشدد ميلوراد دوديك بوضعه مرفوض على نطاق واسع من كثير من المؤرخين.

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وقتلت قوات صرب البوسنة أكثر من 8000 بوسني معظمهم من الرجال والصبية في نهاية حرب البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

وأعلنت المحاكم الدولية والوطنية أن المذبحة إبادة جماعية، لكن زعماء صرب البوسنة وصربيا قللوا من شأنها، بل أحيانا نفوا وقوعها، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أحداثها.

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