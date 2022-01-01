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"عشيقة" الأمير تشارلز السابقة تثبت أقدامها.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا وساما رفيعا

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ديانا وتشارلز (يمين) وكاميلا وتشارلز
ديانا وتشارلز (يمينا) وكاميلا وتشارلز

"عشيقة" الأمير تشارلز السابقة تثبت أقدامها.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا وساما رفيعا

يشكّل هذا اللقب محطة بالغة الأهمية لكاميلا (74 عاماً) التي تمكنت من أن تثبت نفسها كشخصية رئيسية في النظام الملكي البريطاني

لندن - فرانس برس

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منحت الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة، كاميلا، زوجة وريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز، وعشيقته السابقة، "وسام الرباط" من رتبة "سيدة" (Dame)، وهو أعلى ألقاب الفروسية في المملكة المتحدة، مكرّسة بذلك الدور المتعاظم في النظام الملكي لهذه الشخصية التي لم تكن محبوبة سابقاً.

وأوضح قصر باكنغهام في بيان أن "جلالة الملكة سعيدة بمنحها صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال (...) وسام الرباط الرفيع جداً برتبة سيدة ملكية".

كاميلا
  • كاميلا
  • كاميلا
  • كاميلا وتشارلز
3 صور
كاميلا
كاميلا
كاميلا
كاميلا
كاميلا وتشارلز
كاميلا وتشارلز

وتمنح الملكة هذا الوسام بقرار شخصي من دون استشارة رئيس الوزراء. وأصبحت كاميلا بذلك بالرتبة نفسها مع أبناء الملكة.

واستحدث الملك إدوارد الثالث وسام الرباط العام 1348 خلال حرب المئة عام.

ويشكّل هذا اللقب محطة بالغة الأهمية لكاميلا (74 عاماً) التي تمكنت من أن تثبت نفسها كشخصية رئيسية في النظام الملكي البريطاني، بعدما بقيت غير محبوبة زمناً طويلاً، نظراً إلى أنها كانت عشيقة الأمير تشارلز خلال زواجه من الليدي ديانا الواسعة الشعبية.

تشارلز وديانا
  • تشارلز وديانا
  • الملكة إليزابيث
2 صور
تشارلز وديانا
تشارلز وديانا
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

وبات لدوقة كورنوال حضور علني أكبر وشعبية أوسع بفعل أعمالها وأنشطتها المتعددة منذ أن بدأت الملكة إليزابيث (95 عاماً) الانسحاب تدريجاً بهدف حماية نفسها صحياً.

ودخلت كاميلا قلوب البريطانيين بفضل اهتمامها بمسائل تعني الكثير لهم كالمطالعة إلى الدفاع عن الحيوانات. كذلك أعربت خلال مرحلة الحجر الصحي عن إعجابها بالبرنامج التلفزيوني الناجح "ستريكتلي كام دانسينغ" الذي يرقص فيه مشاهير.

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ومنذ زواجها من الأمير تشارلز العام 2005 في احتفال مدني بعيد من الأضواء لم تحضره الملكة، كان موقع كاميلا في النظام الملكي موضع نقاش تركز على ما معرفة ما إذا كانت ستكون ملكة قرينة أو أميرة قرينة عندما يتولى زوجها العرش.

واختارت كاميلا بعد زواجها من تشارلز عدم الحصول على لقب أميرة ويلز، الذي كانت ديانا تحمله سابقاً، مراعاةً لمشاعر محبي الليدي الراحلة.

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