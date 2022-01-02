أوكرانيا وإيران.. ملفان حافلان بالتوتر بعهدة العام الجديد

يعد ملفا أوكرانيا وإيران، حافلين بالتوتر يضعهما العام 2021 في عهدة العام الجديد.

والملفان يرتبطان بدائرة استراتيجية واسعة تصنعها روسيا حولها وهي تحاول أن تستعيد أجواء القوة العظمى ويصطدمان بإرادة أميركية وغربية صارمة.

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شرق أوروبا بالنسبة لروسيا هو المجال الحيوي الأهم وأوكرانيا تمثل نقطة التماس ساخنة بين الحدود الروسية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بينما منطقة بحر قزوين تمثل الحدود الجنوبية والحاضنة الاستراتيجية للنفط والغاز وطرق التجارة التي تربط روسيا بوسط آسيا والمياه الجنوبية الدافئة.