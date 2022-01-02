.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

باريس سان جيرمان: ميسي مصاب بكورونا مع 3 لاعبين آخرين

  • الخط
ليونيل ميسي (أرشيفية- رويترز)
ليونيل ميسي (أرشيفية- رويترز)

باريس سان جيرمان: ميسي مصاب بكورونا مع 3 لاعبين آخرين

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خبر حزين أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، إصابة أربعة من لاعبيه وأحد أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق في كأس فرنسا مساء غد الاثنين. وقال النادي في بيان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إن نجم كرة القدم ليونيل ميسي مصاب بالإضافة إلى 3 آخرين، هم كل من الظهير الأيسر خوان بيرنات، وحارس المرمى الاحتياطي سيرجيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، البالغ من العمر 19 عامًا.

دموع ميسي و"قلب" إريكسن.. أبرز لحظات عام 2021 رياضة دموع ميسي و"قلب" إريكسن.. أبرز لحظات عام 2021

5 حالات إيجابية

وكان النادي أوضح مساء أمس السبت، أن النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات السبت، أظهرت 4 حالات إيجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز الفني، مضيفا أن الأفراد المعنيين سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد .

إلا أنه لم يعلن حينها عن أسماء المصابين، ليوضح اليوم إصابة مهاجمه الأرجنتيني الدولي والثلاثة الآخرين.

وكان ميسي ظهر خلال الأيام الماضية مستمتعا بوقته بين أصدقائه ومع زوجته، محتفلا بعطلة الأعياد ورأس السنة.

يذكر أنه من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان غدا نادي فان الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

كما سيواجه وصيف بطولة العام الماضي نادي موناكو، في وقت لاحق اليوم نادي دوري الدرجة الثانية كييفيلي-روان ضمن 13 مباراة مقررا إجراؤها اليوم حيث يسعى الفريق للوصول إلى دور الستة عشر.

وكان موناكو أعلن بدوره يوم السبت إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كوفيد -19 دون أن تظهر على أي منهم أي علامات تثير القلق ويخضعون جميعا للحجر الصحي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صدمة بالوسط الفني.. مخرج شهير يقرر الاعتزال لهذا السبب! صدمة بالوسط الفني.. مخرج شهير يقرر الاعتزال لهذا السبب!
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الأكثر قراءة
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
السعودية.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر السعودية.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر
شاهد.. سعودي يضرب نساء في تبوك قبل اعتقاله شاهد.. سعودي يضرب نساء في تبوك قبل اعتقاله
اعترافات بطل واقعة اعترافات بطل واقعة "ارحمني يا وائل" تكشف حقيقة الخلافات
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
مجزرة هزت العراق وخطفت 12 طفلاً.. تفاصيل صادمة من شقيق القتيل مجزرة هزت العراق وخطفت 12 طفلاً.. تفاصيل صادمة من شقيق القتيل
قبل أن تذهب
استراتيجية إيرانية جديدة في سوريا لتفادي القصف الإسرائيلي
استراتيجية إيرانية جديدة في سوريا لتفادي القصف الإسرائيلي
اكتشف المزيد