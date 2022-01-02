نيمار يظهر شبيهاً بمحمد رمضان ويهزم بطلاً لبناني الأصل بالبوكر 

قبل يومين من احتفاله في مدينة سان باولو باستقبال العام الجديد مساء الجمعة الماضي، لفت نيمار الانتباه بما لا علاقة له هذه المرة بكرة القدم، حين هزم الفائز في 2011 ببطولة العالم بالبوكر، وهو البرازيلي Andre Akkari المتحدر من جد هاجر من مدينة طرابلس بالشمال اللبناني إلى البرازيل في أوائل القرن الماضي.

أما عربيا، فظهر بصور نشرها السبت في Instagram وبدا في إحداها شبيها إلى حد ما بالفنان المصري محمد رمضان، مع أن الممثل البالغ 34 سنة، أكبر سنا بأربعة أعوام من مهاجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي والمنتخب البرازيلي بكرة القدم.

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هزيمة بعيد ميلاده

وكان نيمار نظم بنفسه بطولة محلية بالبوكر في سان باولو، شارك فيها صديقه عكاري، كما ومحترفون آخرون باللعبة التي سبق أن قال إنه سيحترفها بعد اعتزاله كرة القدم، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام برازيلية، لم يذكر أي منها كم كان نصيبه من الربح يوم خاض المباراة التي صادفت الأربعاء الماضي احتفاله بعيد ميلاده الثامن والأربعين، وبدلا من أن تأتيه هدية تسعده من نيمار، جاءته هزيمة منه، سلبه فيها من كل ما كان لديه من فيشات، وكوّمها أمامه على الطاولة، بحسب ما نراه في الصورة أدناه.



أما صورته الشبيه فيها بمحمد رمضان، فنراه رافعا أصبعه بالطريقة التي يرفعه بها الممثل حين أدائه لأغنية "نمبر وان" المشير بها إلى أنه الرقم واحد بين الممثلين، مع أنه نفى هذه الإشارة، وهي صورة تم التقاطها لنيمار مساء 31 ديسمبر الماضي، حين أقام حفلا في فيلا من 7 غرف، اشتراها حديثا بأكثر من 3 ملايين و300 ألف دولار في مدينة سان باولو.

نيمار يقضي بين سان باولو وريو دي جنيرو، فترة نقاهة بدأت في أواخر نوفمبر الماضي، وقد تستمر لأسبوع آخر، بعد إصابة قوية تعرض لها أثناء مباراة لعبها ضد فريق "سان اتيان" في الدوري الفرنسي، وعلى أثرها أصدر ناديه بيانا أكد فيه إصابته بالتواء بالكاحل الأيسر، لذلك قرروا أن يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.