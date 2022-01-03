أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. وفتاة تقبض عليه

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق نجاح فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.

وسيطرت الفتاة على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية. وفق وما أوردت وسائل إعلام كويتية.

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وعقب التعرف على الفتاة اتضح أنها التي ربت الأسد، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد، وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها.

كما ظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.