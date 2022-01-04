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السويد تعلن إصابة ملك وملكة البلاد بفيروس كورونا

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الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا
فيروس كورونا

السويد تعلن إصابة ملك وملكة البلاد بفيروس كورونا

الملك والملكة ظهرت عليهما أعراض طفيفة، وقد حصلا على ثلاث جرعات لقاح مضاد لكورونا

العربية.نت، وكالات

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أفاد بيان صادر من القصر الملكي في السويد، الثلاثاء، بأن ملك وملكة السويد أصيبا بفيروس كورونا.

وقال البيان إن الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ظهرت عليهما أعراض طفيفة، وأنهما قد حصلا على ثلاث جرعات لقاح مضاد لكورونا.

ويطغى المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الإصابات العالمية، إلا أنه يتميز بأعراضه الطفيفة التي تشبه الأنفلونزا.

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وأودى الوباء بما لا يقل عن 5,448,314 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، حيث قضى 827,749 شخصاً، تليها البرازيل (619,209) والهند (482,017) وروسيا (312,187).

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.

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