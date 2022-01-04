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توقيف مراهقة وضعت طفلها بمرحاض طائرة ورمته بسلة المهملات

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الرضيع يتلقى العلاج في المستشفى

توقيف مراهقة وضعت طفلها بمرحاض طائرة ورمته بسلة المهملات

أُخضعت المرأة التي أنكرت في البداية أن يكون ابنها لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو

دبي - العربية.نت

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فوجئ عمّال مطار في موريشيوس، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهندي، مع بداية العام الحالي بطفل حديث الولادة في سلّة مهملات في مرحاض طائرة قادمة من مدغشقر.

وتم العثور على الطفل في الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي أثناء فحص روتيني على متن الطائرة في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي، ولاحظ الموظفون وجود مناشف ملطخة بالدماء في الحمام، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

وفور اكتشاف الأمر، سارعت شرطة المطار إلى توقيف جميع ركاب الطائرة واستجوابهم. وتم توقيف امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً تم الاشتباه بأنها أجرت عملية ولادة في الطائرة الآتية من مدغشقر.

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وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، والتي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو. ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة على أن تخضع للمساءلة والمحاكمة بعد خروجها من المستشفى، بتهمة تخيلها عن طفلها ورميه في سلّة المهملات.

ويذكر أنها والطفل في حالة صحية جيدة، ومن المقرر أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

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