ممثلة عالمية شهيرة مصدومة: هذا سر أوميكرون!

عبّرت الممثلة الأميركية الشهيرة ووبي غولدبرغ، عن صدمتها عندما علمت بإصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال إجازتها تزامناً مع عيد الميلاد ورأس السنة.

فقد أعلنت خلال ظهورها عن بعد في برنامج "The View" الذي تقدمه، أنها فوجئت بنتيجة الاختبار الإيجابية، لاسيما وأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.

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كما أكدت أنها تلقت التطعيم الكامل المضاد لكورونا، كمع الجرعة المعززة، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى أي مكان آخر غير منزلها!.

إلى ذلك، اعتبرت أن سر أوميكرون يكمن في أنه يباغت الناس، قائلة "لا يمكن معرفة مكانه، أو من أصيب به، أو من الذي ينقله؟"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

CHECKING IN WITH WHOOPI ❤️ After testing positive for a COVID-19 breakthrough case over the holidays, our @WhoopiGoldberg joins us live from home to tell us how she's doing and shares that she plans to return to #TheView on Monday! https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/I0wdGt9Jyd — The View (@TheView) January 5, 2022

"فعلت كل ما يلزم"

وأضافت "اعتقدت أنني فعلت كل ما يلزم لتجنب الإصابة، لكن رغم كل ذلك، زارني أوميكرون ، وهذه مشكلة المتحور، لأنه يصبح أقوى ويفعل أشياء مختلفة لك".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد زيادة هائلة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمثل أوميكرون الآن أكثر من 95٪ من جميع الحالات الجديدة التي شخصت في جميع أنحاء البلاد.

كما ارتفعت الحالات في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع زيادة الإصابات، على رغم أن المتحور الجديد أقل حدة من السلالات السابقة للفيروس.