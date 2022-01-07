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بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية

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رياض محرز من حفل زفافه على العارضة البريطانية

بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية

دبي - العربية.نت

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كشفت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، عقد قرانه على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم الواقع دون وارد، سراً في حفل صغير وحسب قوانين الشريعة الإسلامية، نهاية العام الماضي.

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وتظهر الصور الزوجين خلال حفل الزفاف بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات.

كما أشارت إلى أن محرز 30 عاماً وتايلور 23 عاماً، سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة، وذلك اتباعا للتشريعات المحلية بهذا الخصوص.

أعلنا خطبتهما في يونيو 2021 وتزوجا نهاية نفس العام
أعلنا خطبتهما في يونيو 2021 وتزوجا نهاية نفس العام

وأوضحت مصادر أن اللاعب الشهير وعارضة الأزياء "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج في أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

هذا وكانت تايلور قد نشرت صور الزفاف في 14 سبتمبر الماضي عبر حسابها على "انستغرام"، دون الإشارة إلى ماهية الحفل وكتبت "ليلة البارحة كانت حلماً" مع إيموجي قلب، مرفقاً بحساب محرز.

تايلور من حفل الزفاف
تايلور من حفل الزفاف

وظل الاثنان مرتبطين ببعضهما لسنة ونصف، ثم أعلنا خطبتهما في يونيو 2021، وأهداها خاتما تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.

وكان اللاعب الجزائري قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال 29 عاماً التي تزوجها في عام 2015 ولديه منها ابنتان.

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