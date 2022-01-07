زعيم مافيا سيئ الحظ.. خرائط غوغل توقع به بعد هروبه لسنوات

اعتقل رئيس عصابة مافيا إيطاليّة سيئ الحظ على ما يبدو، بعدما صورته سيارة غوغل صدفة وهو يشتري من محل خضار في إسبانيا حيث كان الإنتربول يبحث عنه منذ 20 عاماً بعدما هرب من سجن إيطالي عام 2002.

فبعد عامين من التحقيق، تم اقتفاء أثر جيواتشينو جامينو، البالغ من العمر 61 عاما في مدينة جالاباجار بإسبانيا التي كان يعيش فيها باسم مزيف.

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وكانت صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.

محتجز في إسبانيا

من جانبه، قال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا "ساعدتنا الصورة في تأكيد (نتائج) التحقيق الذي كنا نجريه بالطرق التقليدية".





كما، أضاف أن جامينو محتجز حاليا في إسبانيا وأنهم يأملون إعادته لإيطاليا بنهاية فبراير/شباط المقبل.

وكان جامينو، وهو عضو في عصابة المافيا "ستيدا" في صقلية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002.

في 2003 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.