أول يوم عمل رسمي الجمعة بالإمارات.. فهل المواقف مجانية؟

بدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية باستثناء الشارقة في الإمارات مباشرة عملهم، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات ونصف، وفقاً لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022.

ومع بدء النظام الجديد يتساءل العديد من سكان إمارة دبي حول رسوم المواقف العامة، وعما إذا كانت لا تزال مجانية يوم الجمعة، أو طرأ عليها تغيير ما بشأن نظام الدفع

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للإجابة على ذلك قمنا في موقع "العربية نت" بإجراء تجربة دفع اليوم، وتبين خلالها أن يوم الجمعة لازال مجانياً إذ لم يطرأ تغيير بعد على نظام الرسم وتوقيته.

"حتى إشعار آخر"

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أصدرت أيضا بياناً في 26 ديسمبر الماضي، أكدت فيه العمل بالنظام الحالي فيما يَخُصُّ المواقف العامة، حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن المواقف العامة ستكون مجاناً أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

أعلنت الهيئة ساعات العمل الرسمي الجديدة في مكاتبها وفي مراكز تقديم خدماتها المختلفة المنتشرة في عموم الإمارة وذلك انسجاماً مع قرار حكومة إمارة #دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية: https://t.co/jvQYEQbCXw pic.twitter.com/R1BHANb8px — RTA (@rta_dubai) December 26, 2021

يشار إلى أن ساعات الدوام الرسمي اليوم ستكون من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف)، ومن يوم الاثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر (8 ساعات عمل)، بما يعادل 4 أيام ونصف في الأسبوع في جميع إمارات الدولة، عدا الشارقة "4 أيام عمل و3 أيام إجازة بما فيها الجمعة" .

نظام مرن

كذلك، وحد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام ما عدا إمارة الشارقة حيث لم يطرأ تغيير على موعد صلاة الجمعة.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.