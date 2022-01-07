ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها!

في خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة على ما يبدو منح تأشيرة سفر لملكة جمال بريطانية من أجل المشاركة في مسابقة عالمية، بسبب مكان ولادتها!

فقد كشفت لين كلايف، البالغة من العمر 29 عاماً، أن عائلتها حصلت على التأشيرة لزيارة لاس فيغاس، بينما تأشيرتها رفضت لأنها ولدت في دمشق، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

مادة اعلانية

وكان من المقرر أن تشارك كلايف في حدث Mrs World السنوي الخامس والثلاثين في 15 يناير الجاري، إلى جانب 57 متسابقة أخرى.

مكان الولادة

إلى ذلك، قالت الشابة الفاتنة إنها تقدمت للتأشيرة بجواز سفر بريطاني، مؤكدة أنها تمثل بريطانيا وأنها مواطنة بريطانية، مشيرة إلى أنها لم تعتقد لوهلة أنها قد تحظر من دخول الولايات المتحدة.

وأضافت أن التأشيرات منحت لزوجها وطفلها فيما رفضت تأشيرتها، لافتة إلى أن الفرق الوحيد هو مكان ولادتها.

فيما ناشدت كلايف، وهي طبيبة متدربة، السفارة الأميركية في لندن منحها التأشيرة في الوقت المناسب لحضور المسابقة. وأكدت أنها ما زالت متفائلة رغم أن الوقت ينفد، مشيرة إلى أن الأمور قد تكون مختلفة إذا تمكن شخص من السفارة من النظر في طلبها.



لين كلايف طبيبة متدربة

سجلات سرية

من جانبهم، قال مسؤولون أميركيون في بيان إن سجلات التأشيرات سري بموجب القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكن مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية.

فيما أعلنت الحكومة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن المتقدمين من مواطني الدول التي تستخدم الإرهاب الذي ترعاه الدولة يجب أن يستجوبوا من قبل مسؤول قنصلي، إذ حددت سوريا على أنها واحدة من تلك البلدان.

يشار إلى أن مسابقة Mrs World تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بعد أن زُعم أن الفائزة آنذاك كارولين جوري أصابت زميلتها ملكة الجمال بوشبيكا دي سيلفا في حادث عرضي على خشبة المسرح عند تتويجها.