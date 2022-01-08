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بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر

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الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا لحظة وصوله إلى الأرض

بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر

روى انطباعاته عن الفضاء بمؤتمر صحافي في طوكيو

دبي - العربية.نت

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أكد الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا (46 عاماً)، الذي زار الفضاء في الآونة الأخيرة، أن رحلته جعلته يشعر بـ"تقدير أكبر" لكوكب للأرض.

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وقضى مايزاوا 12 يوماً في ديسمبر (كانون الأول) في محطة الفضاء الدولية مع مساعده، وبعد عودته إلى الأرض روى انطباعاته عن الفضاء في مؤتمر صحافي بطوكيو، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قال إن العائد من الفضاء يشعر بتقدير أكبر للأرض والفصول والرياح والروائح والنظرة إلى أشياء عدة.

"مشهد الأرض جميل جداً"

ووصف مايزاوا الذي صنع ثروته من قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، مشهد الأرض من محطة الفضاء الدولية، قائلاً "إنه جميل جداً في الصورة، لكنه أجمل بمائة مرة إذا رأيناه بأم العين". وتساءل أمام هذا المشهد: "ماذا سيفكر قادة العالم إذا اجتمعوا في الفضاء، وتحدثوا عن مشكلات الأرض؟"، معتبراً أن ذلك يمكن أن يجعل الأرض مكاناً أفضل للعيش.

كما تحدث رجل الأعمال عن خططه الاستكشافية التي تشمل رحلة مرتقبة حول القمر عام 2023 مع ثمانية أشخاص في مركبة فضائية من مجموعة "سبايس إكس"، وعملية غوص في أعمق خندق محيطي على الأرض.

الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا لحظة وصوله إلى الأرض
الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا لحظة وصوله إلى الأرض

صعوبة النوم.. وانعدام الوزن

وقال "أود الغوص في خندق ماريانا" في المحيط الهادئ، موضحاً أن نوع هذه العملية ومدتها حُددا في الواقع، وسيُعلَن عنهما لاحقاً.

إلى ذلك، تحدث الملياردير الذي نشر أثناء إقامته في محطة الفضاء الدولية مقاطع فيديو عن الحياة اليومية في المدار عبر قناته في يوتيوب، عن إحساسه بانعدام الوزن وصعوبة النوم في غياب الجاذبية، لأن الموجود في الفضاء "يطفو باستمرار". وأشار مايزاوا الذي يهوى الفن، ومن أبرز الأعمال في مجموعته لوحة للفنان باسكيا بأكثر من 110 ملايين دولار اشتراها عام 2017، إلى أنه أخذ معه إلى الفضاء لوحة لفنان ياباني شاب، وأهداها لركاب محطة الفضاء الدولية.

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