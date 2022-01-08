مفاجأة عن دجوكوفيتش.. وثيقة تكشف إصابته بكورونا

مازالت قضية لاعب المضرب الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش مثار نقاش، فيما تتكشف لليوم الثالث على التوالي حقائق جديدة بشأنه، تتعلق هذه المرة بإصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الماضي، بالإضافة إلى إعفائه من شرط التطعيم، وحتى من الحجر عند الوصول لأستراليا.

فقد كشف محاموه، اليوم السبت، أنه أصيب بالفيروس في 16 من ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنه لم يكن يعاني من أعراض وأنه حصل على تصريح مكتوب من إدارة الهجرة الأسترالية قبل السفر إلى البلادمرفقاً بإعفاء طبي من التطعيم.

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وأضافوا في مذكرة قضائية أنه بعد 14 يوماً من إصابته لم يكن هناك حمى أو أعراض تنفسية بسبب الفيروس وذلك لـ 72 ساعة.

يحمل إعفاء من الحجر

كذلك، ذكرت المذكرة القضائية أن النجم الصربي تلقى في الأول من يناير الجاري وثيقة من وزارة الشؤون الداخلية، والتي أخبرته أنه استوفى متطلبات الوصول إلى أستراليا بدون الحاجة لحجر صحي.

ولم يكشف دجوكوفيتش، وهو معارض وناقد لعملية التطعيم الإلزامية، عن حالة التطعيم الخاصة به، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

يشار إلى أن النجم الصربي، كان احتُجز في فندق متواضع في ملبورن منذ الخميس، بعد إلغاء تأشيرته بسبب مشاكل تتعلق بالإعفاء الطبي.

وبعيدا عن منشور قصير عبر تطبيق إنستغرام يشكر فيه الجمهور على الدعم لم يظهر أحد أثرى الرياضيين في العالم، على العلن ولم يعلق على مشكلته، منذ دخوله فندق بارك الذي يضم العشرات من طالبي اللجوء.

ووصل دجوكوفيتش إلى أستراليا بهدف الفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة والانفراد بالرقم القياسي.

إلا أن اللاعب الشهير سيدرك مصيره، يوم الاثنين المقبل، حيث ستنظر محكمة أسترالية في الطعن على إلغاء التأشيرة الذي قدمه الخميس.