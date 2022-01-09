العثور على حطام السفينة "الملعونة" بمنطقة البحيرات العظمى

عثر مستكشفان على حطام السفينة الملعونة "غريفن" التي تعتبر واحدة من أكثر الألغاز البحرية شهرة في الولايات المتحدة والتي اختفت منذ رحلتها الأولى قبل 343 عاما.

السفينة "غريفن" بناها الفرنسي ريني روبرت كافاليي بهدف إيجاد طريق عبر البحيرات العظمى في أميركا الشمالية للوصول إلى الصين واليابان. ولكن أثناء حملها شحنة ثمينة من الفراء، اختفت، وسط شائعات تفيد بأن نبيا من قبيلة إيروكوا الأصلية قد لعنها.





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ومنذ اختفائها، تم اعتبارها على نطاق واسع "الكأس المقدسة" لصيادي حطام السفن في البحيرات العظمى.

وغالبا ما تعتبر هذه أول سفينة مفقودة في منطقة البحيرات العظمى، ولم يعرف عنها سوى القليل، حتى بدأ الصيادان ستيفي وكاثي ليبرت بحثهما عنها.

وادعى السيد والسيدة ليبرت أن "غريفن" تطابق الحطام الذي تم العثور عليه في عام 2018 بالقرب من جزيرة بوفرتي في بحيرة ميشيغان. وزعما أن القوس الذي تم اكتشافه على بعد أميال قليلة في عام 2001، هو جزء آخر من السفينة.

وقال السيد ليبرت: "هناك العديد من النظريات حول ما حدث لغريفن. قال الأب لويس هينيبين إنها ضاعت في عاصفة عنيفة. ويقول البعض إن الهنود الحمر الأصليين صعدوا إلى السفينة وقتلوا الطاقم، ثم أشعلوا النار في السفينة. ويعتقد الكثيرون أن اليسوعيين مسؤولون عن اختفاء السفينة".

وتقول الأسطورة إن السكان الهنود الأصليين لعنوا السفينة، بعد أن أخبر ميتيوميك، نبي إيروكوا، القبطان لا سال أن السفينة كانت لعنة وستغرق في المياه العميقة.

ثم قيل إن السفينة "غريفن" أصبحت سفينة أشباح، حيث سُمع الطاقم على ما يبدو وهم يهتفون وهي تبحر بين السحب في أمسيات مقمرة. ومع ذلك، يشير الحطام إلى أن العاصفة كانت النظرية الأكثر جدوى.