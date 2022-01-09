.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سلاح الجو الأميركي يعتمد نهجاً جديداً لنشر أسرابه

  • الخط
A F18 Hornet fighter jet prepares to land on the deck of the US navy aircraft carrier USS Harry S. Truman in the eastern Mediterranean Sea on May 8, 2018. The USS Harry S. Truman Carrier Strike Group on May 3 began air operations in support of Operation Inherent Resolve, conducting flight operations against the so called Islamic State (IS) targets in Syria and Iraq. The strike group includes a guided-missile cruiser and four guided-missile destroyers. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
مقاتلتان تابعتان للجيش الأميركي (أرشيفية)

سلاح الجو الأميركي يعتمد نهجاً جديداً لنشر أسرابه

النهج الجديد يساعد على إبقاء الأسراب الجوية القتالية على أهبة الاستعداد عند الحاجة لها دون أي معاناة من نقص عدد الأفراد أو الطائرات المقاتلة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

يمكن أن تبدأ عمليات نشر القوات الجوية الأميركية قريباً في الظهور بشكل مختلف قليلاً مع انتقال سلاح الجو الأميركي إلى جدول جديد لتدريب القوات وإرسالها حول العالم، بحسب ما نشره موقع Defense News الأميركي.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز سي كيو براون جونيور في أغسطس 2021 إنه "بعد 20 عاماً من التناوب القتالي المستمر للقيادة المركزية الأميركية، سيساعد نهج جديد في إبقاء الأسراب الجوية القتالية جاهزة للانطلاق عند الحاجة مع تجنب مشكلة نقص عدد الطيارين المقاتلين والفرق المساعدة".

مقاتلة خلال عرض جوي في فلوريدا
مقاتلة خلال عرض جوي في فلوريدا

بموجب الخطة الجديدة، سيقضي الطيارون عاماً في التدريب المحلي وعلى نطاق واسع قبل السماح بمشاركتهم في عمليات بالخارج. وعمليات نشر الأفراد بالخارج، كجزء من العمليات التي يوجهها وزير الدفاع الأميركي أو وفقاً لجداول التناوب المنتظمة عبر المراكز العسكرية للقوات الجوية الأميركية في الخارج، ستستمر لمدة ستة أشهر، مثلها مثل باقي عمليات النشر العادية حالياً.

سيعود الطيارون المقاتلون بعد فترة الـ6 أشهر إلى ديارهم لمدة ستة أشهر أخرى، يمكنهم خلالها إعادة الاتصال مع عائلاتهم وصقل مهاراتهم الأساسية، فيما تُجرى إصلاحات وترقيات للطائرات المقاتلة بشكل متعمق في الوقت ذاته.

ومن المتوقع أن يكون جدول تناوب القوة الجوية المُحدث جاهزاً للخدمة اعتباراً من أكتوبر 2022. وسيتم ترتيب مراحل انتشار كل سرب على مدار العام لتجنب نقص الطائرات المقاتلة، لا سيما بين الأساطيل الأصغر التي تشمل طائرات تتبع الهدف الأرضية من طراز 16 E-8C Joint STARS أو السرب المكون من 20 قاذفة قنابل من طراز B-2 Spirit.

مقاتلة من طراز B-2 Spirit
مقاتلة من طراز B-2 Spirit
التلسكوب جيمس ويب ينجز فتح كل أجزائه بعد أسبوعين من إطلاقه علم الفضاء التلسكوب جيمس ويب ينجز فتح كل أجزائه بعد أسبوعين من إطلاقه

يتوافق النهج الجديد مع مفاهيم أخرى في الأعمال والمهام القتالية، من بينها عمليات "الجناح الرئيسي" لتجميع الأسراب معاً للتدريب والتخطيط على مدار العام، كما يتوافق مع الجداول الزمنية الدورية لإصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة.

وتعمل القوات الجوية الأميركية على تقسيم وحدات الطائرات المقاتلة الضخمة إلى أسراب أصغر من الطائرات المقاتلة، مما يساعد القواعد المقاتلة على إجراء عمليات التدوير والتبديل بشكل أكثر سلاسة من خلال التدريب والعمليات وإعادة التشكيل بعد النشر. ويمكن لقادة الأسراب التركيز على إحدى تلك المراحل بشكل منفرد، بدلاً من الإشراف على الأفراد في جميع المراحل الثلاث في نفس الوقت معاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
عودة الدراسة عودة الدراسة "الحضورية" لطلبة المرحلتين الابتدائية في السعودية
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق بعد جلسة عاصفة.. فوضى وتدافع الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق بعد جلسة عاصفة.. فوضى وتدافع
9 نصائح هي الأكثر فاعلية لفقدان الوزن خلال 2022 9 نصائح هي الأكثر فاعلية لفقدان الوزن خلال 2022
قبل أن تذهب
طالبان ترسل رسائل نصية إلى سفراء النظام السابق.. لماذا؟
طالبان ترسل رسائل نصية إلى سفراء النظام السابق.. لماذا؟
اكتشف المزيد