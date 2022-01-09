شاهد مقتل 7 سياح بانهيار صخري وضياع أثر 3 آخرين في بحيرة

قتل 3 نساء و4 رجال، وجرح 30 وضاع أثر 3 آخرين، بانهيار كتلة صخرية عملاقة على ركاب قوارب سياحية كانوا يتجولون بها بعد ظهر أمس السبت في بحيرة قريبة من مدينة Capitólio في ولاية "ميناس جيرايس" بالوسط الجنوبي البرازيلي، وفقا لما نقلته الوكالات عن دائرة الإطفاء في المدينة.

الانهيار الذي كان عنيفا، رصدته كاميرا للمراقبة العامة، مركزة بشكل خاص على شلال يصب في البحيرة ويتجمع السياح أسفله عادة للتأمل والتقاط صور. إلا أن الحال انقلبت هذه المرة إلى مأساوية، بميل الكتلة الصخرية عن موقعها في الحاجز الصخري الطبيعي، وانهيارها على من كانوا في 3 قوارب ولانش بشكل خاص، بحسب ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" التي ألمت من وسائل إعلام محلية بمزيد من المعلومات عما حدث، وفيه نسمع صراخ من اصطدمت الكتلة الصخرية بهم مباشرة قبل أن يلاقي بعضهم مصيرهم، خصوصا "لانش" يبدو أنه كان الهدف الرئيسي للكتلة التي قدروا وزنها بأكثر من 30 طنا.

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وتحطم "اللانش" بمن فيه، كما غرق قاربان من الثلاثة، وأصيب 9 أشخاص بجروح خطيرة في البحيرة المعروفة باسم Lago de Furnas في المنطقة، فيما تم نقل 21 آخرين إلى مستشفى قريب، تم علاجهم فيه، وأحدهم قال لوسائل الإعلام عند خروجه: "كنت أخاف من كورونا، ولم أعتقد أبدا أني سأواجه موقفا كهذا. كأني كنت ممثلا بفيلم مرعب" فيما ذكرت إحدى الناجيات أنها رأت الكتلة الصخرية انشقت قليلا قبل انهيارها، لكنها لم تصدق عينيها، فلزمت الصمت إلى أن حدث ما كتبه القدر.