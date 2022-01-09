لتشجيع الأطفال على تلقي لقاح كورونا براغ تلجأ لميكي وسندريلا

في مركز للتطعيم ضد كورونا في العاصمة التشيكية براغ، وجد الأطفال في استقبالهم ‬‬‬‬‬‬‬‬‬سوبرمان وسندريلا وسنو-وايت وغيرهم من الشخصيات السينمائية والهزلية والقصصية أمس السبت، لتهدئتهم وتبديد خوفهم بعد أن جاءوا لتلقي اللقاح.

ورغم الاستقرار النسبي في إصابات فيروس كورونا في الشهر المنصرم في جمهورية التشيك، تحاول الحكومة رفع معدلات التطعيم في وقت تستعد فيه لوصول السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.

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يذكر أن معدلات التطعيم في جمهورية التشيك أقل من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبعد أن أصبح ممكناً تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً، قدّم لهم العاملون في أحد أكبر مراكز التطعيم في براغ المساعدة وهم يرتدون زي الشخصيات الكرتونية.

وقالت نيكولا ميليخاروفا العاملة في مركز التطعيم والتي ارتدت زي سنو-وايت: "رأينا أن من الأفضل أن يكون هناك يوم للأطفال فقط.. ولأن الأطفال في العادة أكثر خوفاً من التطعيم، قررنا أن نظهر في هذا اليوم في هيئة الشخصيات الكرتونية حتى يكون الأمر مريحاً إلى حد ما".