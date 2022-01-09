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لتشجيع الأطفال على تلقي لقاح كورونا براغ تلجأ لميكي وسندريلا

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A medical staff member wearing a costume looks at a child who receives a shot of the coronavirus disease (COVID-19) vaccine at a mass vaccination center in Prague, Czech Republic, January 8, 2022. REUTERS/David W Cerny
ميكي وميني ماوس يستقبلون أحد الأطفال في مركز تطعيم في براغ
لقاح كورونا

لتشجيع الأطفال على تلقي لقاح كورونا براغ تلجأ لميكي وسندريلا

خصص يوم للأطفال في أحد مراكز تلقي اللقاح في عاصمة التشيك ارتدى خلاله العاملون أزياء شخصيات كرتونية شهيرة

براغ - رويترز

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في مركز للتطعيم ضد كورونا في العاصمة التشيكية براغ، وجد الأطفال في استقبالهم ‬‬‬‬‬‬‬‬‬سوبرمان وسندريلا وسنو-وايت وغيرهم من الشخصيات السينمائية والهزلية والقصصية أمس السبت، لتهدئتهم وتبديد خوفهم بعد أن جاءوا لتلقي اللقاح.

بيكاتشو يستقبل الأطفال
بيكاتشو يستقبل الأطفال

ورغم الاستقرار النسبي في إصابات فيروس كورونا في الشهر المنصرم في جمهورية التشيك، تحاول الحكومة رفع معدلات التطعيم في وقت تستعد فيه لوصول السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.

يذكر أن معدلات التطعيم في جمهورية التشيك أقل من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

سوبرمان يراقب أحد الأطفال خلال تلقيه اللقاح
سوبرمان يراقب أحد الأطفال خلال تلقيه اللقاح
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وبعد أن أصبح ممكناً تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً، قدّم لهم العاملون في أحد أكبر مراكز التطعيم في براغ المساعدة وهم يرتدون زي الشخصيات الكرتونية.

وقالت نيكولا ميليخاروفا العاملة في مركز التطعيم والتي ارتدت زي سنو-وايت: "رأينا أن من الأفضل أن يكون هناك يوم للأطفال فقط.. ولأن الأطفال في العادة أكثر خوفاً من التطعيم، قررنا أن نظهر في هذا اليوم في هيئة الشخصيات الكرتونية حتى يكون الأمر مريحاً إلى حد ما".

من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
  • من مركز تلقي اللقاح في براغ
6 صور
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
من مركز تلقي اللقاح في براغ
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