زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غربي اليونان

قال معهد الجيوديناميك اليوناني إنه تم تسجيل زلزال قوته 5.4 درجة في شمال غربي اليونان في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا بالقرب من بلدة فلورينا.

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وقال مسؤول في فرق الإطفاء لرويترز "ليس لدينا تقارير عن إصابات أو أضرار".

وكان مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قد ذكر في وقت سابق أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.