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شاهد.. سحب طيار من طائرة قبل لحظات من أن يصدمها قطار

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شاهد.. سحب طيار من طائرة قبل لحظات من أن يصدمها قطار

أفراد الشرطة سحبوا رجلاً دامياً إلى بر الأمان قبل ثوان من مرور قطار ركاب، كان يقرع أجراسه، وأطاح بالطائرة وحطمها

العربية.نت

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انتُشل طيار بعد سقوط طائرته الصغيرة على قضبان السكك الحديدية حياً من الأنقاض على يد مجموعة من أفراد شرطة لوس أنجلوس قبل دقائق قليلة من مرور قطار عليها.

وأظهر مقطع مصور عملية الإنقاذ الخطيرة التي قام بها أفراد الشرطة حيث سحبوا رجلاً دامياً إلى الخارج قبل ثوان من مرور قطار ركاب، كان يقرع أجراسه، وأطاح بالطائرة وهي من طراز "سيسنا 172" وحطمها.

وسقطت الطائرة حوالي الساعة 2:10 مساء الأحد بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار وايتمان في باكويما، في سان فيرناندو فالي، وفقاً لهيئة الطيران الفيدرالية.

وحطم القطار الطائرة على القضبان الساعة 2:15 مساء، وفقاً لكاميرا مرفقة بزي أحد أفراد شرطة الإنقاذ.

لقطة من الفيديو الذي يظهر انقاذ الطيار
لقطة من الفيديو الذي يظهر انقاذ الطيار
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وقالت قناة "سي. بي. إس. إن. لوس انجلوس" إن أربعة من أفراد الشرطة تمكنوا من انتشال الطيار وسحبه إلى الرصيف.

ولم يتضح كم استغرقت السلطات الوقت لمعرفة أن هناك طائرة على القضبان، أو متى أبلغت الشرطة بالتحديد هيئة السكك الحديدية بالحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الطيار يتلقى العلاج من جروح وكدمات وحالته مستقرة، بينما لم يصب أحد من ركاب القطار بجروح.

القطار بعد دهسه الطائرة
القطار بعد دهسه الطائرة
القطار بعد دهسه الطائرة
القطار بعد دهسه الطائرة
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