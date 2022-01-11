فيديو.. سيل جارف يأخذ معه شاباً أردنياً دون عودة

24 ساعة عاشها الأردنيون يترقبون مصير الشاب "محمد أبو نوير" بعد أن جرفه سيل تسببت به غزارة الأمطار في منطقة المريغة بمحافظة معان جنوبي الأردن.

فقد قامت أكثر من 80 فرقة بحث تعمل على مدار الساعة للبحث عن أبو نوير بعد فقدان الاتصال به ومشاهدة مركبته وسط السيل الجارف، ليتم العثور عليه بعد 24 ساعة متوفياً بعد غرقه.

مادة اعلانية

تعليقا على الحادث، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام من دفاع مدني وشرطة وقوات درك تعاملت مع بلاغ يفيد بوجود شخص تعرضت مركبته للانجراف بسبب السيول التي شكلتها مياه الأمطار في منطقة اهويدة.

كما أوضح أنه بعد عمليات بحث وتفتيش استمرت من مساء يوم الأحد وحتى مساء يوم الاثنين على طول مجرى السيل، وذلك نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة وارتفاع نسبة الطمي التي شكلها السيل كانت عائقا أمام عمليات البحث والتفتيش، لكن حرفية الكوادر المشاركة مكَّنتها من العثور على جثة الشاب محمد سلامة أبو نوير وإخراجها من المياه ومن ثم إجلاؤها إلى المستشفى.

وأشار الى أن عددا كبيرا من مرتبات الأمن العام وعدد من آليات الدفاع المدني المتخصصة بالإضافة إلى الطائرات المسيرة (درون)، شاركوا في عمليات البحث.