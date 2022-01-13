شاهد بلبلة عزف النشيد الموريتاني

شهدت بطولة "كأس أمم إفريقيا" بكرة القدم، الجارية فعالياتها حاليا في الكاميرون، بلبلة مساء أمس الأربعاء قبل مباراة موريتانيا وغامبيا، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة، حيث اكتشف لاعبو المنتخب الموريتاني أن ما يسمعونه هو موسيقى نشيدهم الوطني القديم، بدل الجديد، فتوقفوا عن ترديده في منتصفه تقريبا، وبدأوا يتململون.

سريعا وصل صدى تأفؤفهم إلى المكلفين بعرض تسجيل الأناشيد الوطنية للدول المشاركة في البطولة، فأوقفوا عزفه وراحوا يبحثون عن موسيقى النشيد الموريتاني الجديد، فلم يفلحوا بالعثور عليه، في وقت كان لاعبو المنتخب الموريتاني بالانتظار على أرض الملعب، إلى أن طفح بهم كيل الصبر الجميل، فبدأوا يرددون نشيدهم الوطني الجديد من دون موسيقى، بحسب ما نراهم في الفيديو المعروض أدناه، وفوق ذلك، انتهت المباراة بخسارتهم 0-1 لصالح منتخب غامبيا.

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الخطأ، بحسب ما اكتظت به مواقع التواصل اليوم من تفاصيل، جاء بعد ساعة تقريبا من الفضيحة التحكيمية في مباراة تونس ومالي أمس الأربعاء أيضا، والتي حملت المنظمين على تأجيل مباراة موريتانيا وغامبيا 45 دقيقة، واضطرت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغيير حكم الساحة في المباراة بيرنارد كاميل، بالجزائري مصطفى غربال، المكلف وقتها بإدارة غرفة تقنية VAR عبر الفيديو المساعد، بعد معرفة أن الحكم الأصلي للمباراة كانا مصابا بفيروس كورونا.