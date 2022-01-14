بعد جلسة برلمانية.. إصابة رئيسة وزراء السويد وآخرين بكورونا

قال مكتب رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، اليوم الجمعة، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وشاركت الزعيمة السويدية في مناظرة بالبرلمان مع قادة حزبيين آخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وثبت أن اثنين على الأقل من كبار السياسيين جاءت نتائج اختباراتهما إيجابية منذ ذلك الحين.

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وقال مكتبها إن أندرسون تتبع "التوصيات الحالية وستقوم بعملها من المنزل". وأضاف مكتبها أن أندرسون بخير.

وفي أعقاب المناظرة التي جرت يوم الأربعاء في البرلمان السويدي (ريكسداغ) الذي يضم 349 مقعدا، جاءت نتيجة الاختبار إيجابية أيضا لزعيمة حزب الوسط آني لوف، وبير بولوند، رئيس حزب الخضر الصغير. وكان بولوند يسعل عندما تحدث إلى وسائل الإعلام بعد ذلك.

وكتب بولوند على تويتر يوم الخميس أن اختبارا سريعا أظهر له النتيجة، وخضع فورا للعزل كما أوصت به هيئة الصحة العامة السويدية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية إن قادة الأحزاب الآخرين الذين شاركوا في النقاش، جاءت نتائج اختباراتهم سلبية.

أندرسون، وهي وزيرة المالية السابقة، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد في نوفمبر. وهي زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر حزب في السويد.

وخلال معظم فترة الجائحة، برزت السويد بين الدول الأوروبية لاستجابتها غير التقليدية نسبيا. لم تدخل الدولة الاسكندنافية في حالة إغلاق أو تعطيل للأعمال التجارية، واعتمدت بدلا من ذلك على شعور المواطنين بالواجب المدني للسيطرة على العدوى. وشددت السلطات على المسؤولية الفردية بدلا من التدابير الصحية الحكومية.

وفي فنلندا المجاورة، قال مكتب الرئيس السابق، مارتي أهتيساري، إنه تعافى من الإصابة الثانية بفيروس كورونا الذي أصيب به في ديسمبر وخرج من المستشفى. قالت مبادرة إدارة الأزمات ومقرها هلسنكي، التي أسسها أهتيساري في عام 2000، إن المسؤول السابق البالغ من العمر 84 عاما "بخير ولا يزال يتعافى".

أهتيساري، الذي كان رئيسا لفنلندا من 1994 إلى 2000، أصيب أيضًا بالفيروس في مارس 2020.

ويعاني الزعيم الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2008 لعمله على حل النزاعات الدولية، من مرض الزهايمر وقد انسحب من جميع الأنشطة العامة.