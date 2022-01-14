الملكة وحيدة بجنازة الأمير فيليب.. وموظفو جونسون بحفل وداعي

يبدو أن الفضائح بدأت تتوالى على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.. وفيما لم تهدأ بعد "حادثة" حضوره حفلاً في حديقة أثناء فرض البلاد إغلاقا لمواجهة فيروس كورونا عام 2020، أفادت صحيفة "ذي تلغراف" أن موظفين يعملون في مكتبه في 10 داونينغ ستريت أقاموا حفلة في خضم تدابير الإغلاق العام وعشية جنازة الأمير فيليب.

وقالت الصحيفة المحافظة، إن مستشارين لجونسون وموظفين في مكتبه أقاموا هذا الحفل الوداعي بمناسبة مغادرة عضوين من فريق جونسون هما مدير الإعلام جيمس سلاك وأحد المصوّرين الشخصيين لرئيس الوزراء.

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ويأتي نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يصارع فيه جونسون للبقاء في منصبه بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره بحضور حفل أقيم في حدائق داونينغ ستريت في 2020 في غمرة تدابير الإغلاق العام.

وبحسب صحيفة "ذي تلغراف" فقد أقيمت الحفلة الوداعية في داونينغ ستريت عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في فترة كانت فيها البلاد بأسرها في فترة حداد وطني.

وأصبحت صورة الملكة أثناء جنازة زوجها وهي جالسة بمفردها في الصف الأمامي في الكنيسة بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19 رمزاً لقسوة تدابير الإغلاق العام التي اتّخذت في المملكة المتحدة لمواجهة الجائحة.