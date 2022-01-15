اليابان.. إصابة طلاب بهجوم بسكين خلال امتحانات قبول للجامعات
المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت في هجوم بسكين على ما يبدو.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.
وذكرت صحف محلية أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.
مادة اعلانية
ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات التي تجرى سنويا في مئات الأماكن بالبلاد.
وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.
اقرأ أيضاً
-
جريمة بشعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل أمه وشقيقته ويصيب 2 آخرينالأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم اليمن
-
محامو لاعب المضرب الصربي: أستراليا أعادت احتجاز ديوكوفيتشأستراليا تلغي تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كورونا الأخيرة
-
تركي يروع عائلة سورية بفأس حاد في منزلهاالعربية ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية