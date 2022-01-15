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اليابان.. إصابة طلاب بهجوم بسكين خلال امتحانات قبول للجامعات

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حادثة الطعن في اليابان
الشرطة تحقق في حادثة الطعن

اليابان.. إصابة طلاب بهجوم بسكين خلال امتحانات قبول للجامعات

المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله

طوكيو - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت في هجوم بسكين على ما يبدو.

حادثة الطعن في اليابان
حادثة الطعن في اليابان

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.

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وذكرت صحف محلية أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.

ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات التي تجرى سنويا في مئات الأماكن بالبلاد.

وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.

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