بزمن كورونا.. هكذا يجعلك قناع الوجه أكثر جاذبية؟

عامان مرّا منذ أن اجتاح وباء كورونا كل دول العالم، مخلفاً ملايين الوفيات ومئات الملايين من الإصابات.

ووسط هذا الكم من أخبار الوباء الكئيبة التي تبعث على التشاؤم، قد نحاول كل حين البحث عن بارقة أمل أو خبر إيجابي يضيء لنا الطريق وسط الظلام.

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وقد شهد العالم خلال جائحة كورونا القليل من الإيجابيات، لكن العلماء في بريطانيا عثروا على عامل جديد قد يضاف إلى هذه القائمة، حيث اكتشفوا أن أقنعة الوجه الواقية قد تجعلك تبدو أكثر جاذبية أمام الآخرين، وأن نوع القناع كذلك قد يكون له تأثير في انجذاب المحيطين لك.

وتفاجأ الباحثون في "جامعة كارديف" عندما اكتشفوا أنه في زمن الوباء، فإن تغطية النصف الأسفل من الوجه عن طريق ارتداء قناع الوجه قد أصبح عامل جذب كبير سواء للرجال وللنساء، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" The Guardian.

وفيما قد يبدو بمثابة ضربة لمنتجي أقنعة الوجه القماشية والملونة، اكتشف الباحثون أن استخدام أقنعة الوجه الطبية (ذات الاستخدام لمرة واحدة)، قد تعتبر أكثر جاذبية، في نظر الرجال والنساء.

وقال الدكتور مايكل لويس، من كلية علم النفس بـ"جامعة كارديف" وخبير في الوجوه، إن الأبحاث التي أُجرِيَت قبل جائحة كورونا وجدت أن أقنعة الوجه الطبية كانت تقلَّل من الجاذبية، لأنها كانت مرتبطة بالإصابة بالأمراض، لذا كان الناس تخاف من الاقتراب من شخص يرتدي قناعاً واقياً للوجه، خوفاً من إمكانية انتقال العدوى.

وأوضح بالقول: "أردنا اختبار ما إذا كان هذا قد تغير منذ أن أصبحت أقنعة الوجه من المستلزمات الأساسية للبشر الآن، وأردنا فهم ما إذا كان نوع القناع له أي تأثير في عامل الجاذبية".

وأضاف لويس: "أثبتت دراستنا إلى أن الوجوه تعتبر الأكثر جاذبية عند تغطيتها بأقنعة الوجه الطبية. فقد يكون هذا بسبب ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية الأقنعة الزرقاء أو البيضاء، التي ترتبط بأشخاص يعملون في مهن الرعاية الصحية و الطبية. وفي زمن الوباء، قد نجد أن ارتداء الأقنعة الطبية أصبح يبعث حالة من الاطمئنان، وبالتالي يشعر الشخص بمزيد من الإيجابية تجاه مرتديها، وخصوصا الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية".

وأُجري الجزء الأول من البحث في فبراير 2021. وطُلب من 43 امرأة أن يُقيَّمن على مقياس من 1 إلى 10 جاذبية صور وجوه للرجال من دون قناع، وهم يرتدون أقنعة من القماش العادي، وكذلك أقنعة وجه طبية زرقاء، ومن ويحملون كتاباً أسود عادياً يغطي منطقة القناع نفسها.

وقالت النساء إن أولئك الذين يرتدون أقنعة من القماش كانوا أكثر جاذبية من أولئك الذين ليس لديهم أقنعة أو الذين كانت وجوههم محجوبة جزئياً في الكتاب. لكن القناع الطبي- الذي يستخدم لمرة واحدة - جعل مرتديه يظهرون بصورة أكثر جاذبية، بحسب الدراسة.

وأوضح لويس: "النتائج تتعارض مع أبحاث ما قبل الوباء حيث كان يُعتقد أن الأقنعة تجعل الناس يفكرون في المرض ويجب تجنب الأشخاص الذين يضعونها... لقد غيّر الوباء كيفية إدراكنا لمن يرتدون أقنعة الوجه".

وأشار الدكتور لويس إلى أنه من الممكن أيضاً أن تجعل الأقنعة الناس أكثر جاذبية لأنها توجه الانتباه إلى العيون.