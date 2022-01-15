منشوراته تفضحه.. أب يحرم من حضانة ابنه لهذا السبب

علقت محكمة في مقاطعة كيبيك الكندية حق أب غير ملقح ضد كوفيد-19 في حضانة ابنه، بسبب "معارضته التدابير الصحية" لمكافحة الفيروس.

ورأى القاضي أنه "ليس من مصلحة الطفل التواصل مع والده إذا كان الأخير غير ملقح ومعارض للتدابير الصحية في الإطار الوبائي الحالي".

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وكان الأب يطالب في بادئ الأمر بتمديد حقه في حضانة ابنه خلال أعياد نهاية السنة، لكن القاضي سحب في نهاية المطاف حقوقه حتى فبراير المقبل إلا في حال تلقى اللقاح.

وأشار القاضي إلى أن مقتطفات من منشورات للوالد عبر الشبكات الاجتماعية تكشف أنه "يعارض على ما يبدو اللقاحات والتدابير الصحية".

ولفت إلى أن حماية الطفل من الفيروس "ليست تامة" حتى إنها "تبدو في تراجع بمواجهة المتحور أوميكرون الذي يتفشى حاليا في كيبيك".

وقال القاضي "في هذه الظروف، ليس من مصلحة أي من الأطفال الثلاثة أن يتمكن الأب من رؤية ابنه البالغ 12 عاما "في الوقت الراهن".

وتسجل كيبيك منذ أسابيع ازديادا كبيرا في الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى للمعالجة بسبب التفشي الكبير لمتحور أوميكرون.